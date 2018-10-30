ABD'de esrarla yakalanan sürücülerin sayısı artışta

Gonca YAĞCI, (DHA)- ABD’de esrar kullanan araç sürücülerinin sayısı alkol kullanarak yakalananların üzerine çıktı.

Science Daily’nin yayınladığı Uyuşturucu Kullanımı Analizi’ne göre, ABD’de araç sürücülerinin arasında esrar kullanımı, alkol kullanımından daha fazla. Rapora göre, trafik polislerinin kontrolü sırasında araç sürücülerinin yüzde 13’ünde esrar kullandıkları tespit edilirken, alkol kullandıkları saptananların oranı yüzde 8’de kaldı.

Esrar kullanan sürücülerin tespit edilmesinin alkol kullananlara göre daha güç olduğu belirtilen raporda, esrarın alkol ve diğer uyuşturucularla birlikte alındığında sürücünün kaza yapma riskinin daha da arttığının altı çiziliyor.

ABD’de trafik polislerinin uyuşturucu kullanan sürücüleri tespit etmesi, alkollü sürücüleri tespit etmeleri kadar kolay olmuyor. Çünkü, sürücünün ne kadar ölçüde esrar tükettiği alkol testinde olduğu gibi üfleyerek ölçülemiyor. Ancak rapor, araştırmaların devam ettiğinin altını çiziyor.