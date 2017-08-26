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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD'de eski Volkswagen çalışanına hapis cezası

Volkswagen'ın egzoz skandalı kapsamında ABD'de ilk mahkeme kararı çıktı. Yazılımın manipülasyonunda çalıştığını itiraf eden Alman mühendis 40 ay hapis ve 200 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

26 Ağustos 2017 01:59

ABD'de Alman otomobil şirketi Volkswagen'ın (VW) dizel egzoz skandalı kapsamında ilk kez bir VW sorumlusu mahkemede hüküm giydi. VW'nin eski mühendislerinden 63 yaşındaki James Liang 40 aylık hapis ve 200 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Liang'ın hapis cezası sona erdikten sonra iki yıllığına gözetim altında tutulmasına da karar verildi.

Detroit'te görülen davada sanık Liang, VW'de manipüle edilmiş dizel motor yazılımının hazırlanmasına katkıda bulunduğunu itiraf etmişti. Savcılık, Liang'ın kapsamlı itirafı ve Amerikan yargısıyla işbirliğine gitmesi nedeniyle üç yıl hapis ve 20 bin dolar para cezası talep etmişti. Aksi takdirde sanığın beş yıl hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılması mümkün olabilecekti. Mahkeme, Alman vatandaşı olan Liang'ın tahliye olduktan sonra gözetim altında bulundurulacağı süre içinde Almanya'ya iadesinin de mümkün olacağını açıkladı.

Yasadışı yazılımlar üzerinde çalıştı

İddianameye göre James Liang önce 1983 ile 2008 yılları arasında Volkswagen tröstünün Almanya'nın Wolfsburg kentindeki ana işletmelerinde, daha sonra ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki işletmelerde Amerikan piyasası için dizel motorların testlerinden sorumlu mühendis olarak görev yaptı. Liang'ın burada meslektaşları ile birlikte yıllarca yasadışı yazılımlar üzerinde çalıştığı da iddianamede yer alıyordu.

Volkswagen dünya çapında yaklaşık 11 milyon dizel aracın motoru için yasadışı bir yazılım kullandığını 2015 yılının Eylül ayında Amerikan makamlarına itiraf etmişti. Söz konusu yazılım standart testler sırasında zararlı nitrik asit emisyonlarının düşük seviyede gösterilmesine katkıda bulunuyor. Skandal çerçevesinde VW tröstü ABD makamlarıyla üzerinde vardığı anlaşmalar sonucunda bugüne kadar toplam 22 milyar dolar tazminat ve ceza ödemelerinde bulundu.

Liang'ın avukatı müvekkilinin yargı makamlarıyla işbirliği sayesinde başka sorumluların da yakalanmasının önünü açtığı görüşünü savunmuştu. VW tröstüne bağlı 7 çalışanın ABD'de şimdi yargı önünde hesap vermesi bekleniyor. Yargılananların birkaç yıl hapis cezasına çarptırılması olası görünüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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