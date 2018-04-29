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BBC Türkçe

ABD'de eski polis seri katil olduğu şüphesiyle gözaltında

Kaliforniya eyaletinde 72 yaşındaki Joseph James DeAngelo adlı eski bir polis, bazı DNA kanıtlarının eşleşmesinin ardından "Golden State katili" olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Yetkililer, DeAngelo'nun eyalette 1976-1986 yılları arasında 12 kişiyi öld

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 72 yaşındaki Joseph James DeAngelo adlı eski bir polis, seri katil olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Yetkililer, Sacramento kentinde gözaltına alınan DeAngelo'nun eyalette 1976-1986 yılları arasında 12 kişiyi öldüren, 51 kişiye tecavüz eden ve 120'den fazla evi soyan kişi olduğundan şüpheleniyor.

DeAngelo'nun bazı DNA kanıtlarının eşleşmesinin ardından gözaltına alındığı bildiriliyor.

ABD medyası o dönem bu suçları işleyen kişiye "Golden State katili" lakabını takmıştı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 2 yıl önce bu kişinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Tuuklanıp yargılanması halinde savcılar DeAngelo hakkında idam cezası isteyebilir.

Sacramento Bee gazetesinin haberine göre Joseph DeAngelo, kızı ve torunuyla birlikte yaşıyordu.

Auburn Journal adlı web istesi ise DeAngelo'nun 1979'da dükkanlarda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polislikten ihraç edildiğini yazmıştı.

1976-1986 yılları arasında Kaliforniya'daki cinayetler önce eyaletin başkenti Sacramento'da başlamış, daha sonra San Francisco'ya ve eyaletin merkezi ile güneyindeki diğer kentlere yayılmıştı.

Cinayetleri sonrası nakit para, mücevher ve kimlik kartlarını çalan seri katilin öldürdüğü kız çocukları ile kadınların yaşları 12 ila 41 arasında değişiyordu.

Seri katil bilinen son cinayetini Orange County'de işlemiş ve 18 yaşındaki bir kadını tecavüz ettikten sonra öldürmüştü.

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