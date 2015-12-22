ABD'deki eşcinsellere kan bağışı izni

ABD'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 2014 senesinde senesinde LGBT bireylerin kan verebilmesini öngören yasa teklifi kabul edildi. Buna göre eşcinsel erkekler artık kan bağışında bulunabilecek ancak son 12 ay içerisinde herhangi bir cinsel birleşme yaşamamış olması gerekiyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre FDA'nın, eşcinsel erkeklerin kan bağışı yapmasını engelleyen 30 yıllık yasağı kaldırıp, 'son 12 ayda cinsel ilişkiye girmemek şartı' getirmesi üzerine İnsan Hakları Kampanyası Sözcüsü David Stacy, karar için "Doğru yönde atılmış bir adım" yorumunu yaptı. Stacy, "FDA, eşcinsel ve biseksüel erkekleri damgalamaya devam ediyor. Mevcut bilimsel araştırmalar ışığında ve gelişmiş kan tarama teknolojisiyle bu haklı gösterilemez" dedi.

Yasak kaldırılmadan önce, ABD'de 1977'den sonraki zaman diliminde erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerin kan bağışında bulunmasına izin verilmiyordu.

Twitter'dan kampanya

ABD’de FDA’nin (Gıda ve İlaç Dairesi) öncülüğünü yaptığı kan bağışı kampanyasında LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel) bireylerin bağış yapmasının engellenmesi üzerine Twitter, Kasım ayında kampanyaya katılmayacağını duyurmuştu.

Sosyal medya ağının basın sözcüsü Brian Schipper’ın yaptığı açıklamada, ‘‘Kurumumuzun özgürlükçü bir kurum olduğunu unutmuyoruz ve kan bağışlama kampanyasına dahil olmamızı, LGBT bireylerin kan bağışı yapabileceği güne kadar durduruyoruz” demişti.

"Eşcinseller kan verme konusunda risk grubunda" iddiası

Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar geçtiğimiz sene, eşcinsellerin kan verememesiyle ilgili "Bizim kimsenin eşcinselliğiyle, biseksüelliğiyle, heteroseksüelliğiyle hiç bir derdimiz yok. Yalnız eşcinseller kan verme konusunda risk grubundalar. AIDS virüsü eşcinsellerde yoğun olarak gözüküyor" iddiasında bulunmuştu.