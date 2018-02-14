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Ekonomi

ABD'de enflasyon beklentileri aştı, dolar yükseldi

İstanbul, 14 Şubat (DHA) - Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları Ocak ayında, yüzde 0

14 Şubat 2018 19:51

İstanbul, 14 Şubat (DHA) - Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları Ocak ayında, yüzde 0.3 beklentilerine karşın, yüzde 0.5 yükseldi. Verinin açıklanmasının ardından dolar 3.82 lirayı aştı.
ABD İstatistik Bürosu\'nun verilerine göre, ABD\'de Ocak sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 1.9 olan beklentilere karşın yüzde 2.1 olarak gerçekleşti.
Verinin açıklanmasından önce 1.2381 dolar olan euro 1.2275 dolara kadar geriledi. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, veri öncesi 3.80 lira düzeyinden, 3.8216 liraya kadar hızla yükseldi. Buna karşılık, sabah rekor kırarak 4.72 liranın üzerine yükselen euro da 4.69 liraya çekildi.

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