ABD'de en büyük 35 banka Fed'in yıllık "stres testi"nden geçti

İstanbul, 22 Haziran (DHA) - ABD\'de en büyük 35 banka, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) zorlu yıllık stres testinden \"geçer not\" aldı.

Testi başarıyla geçerek, olağanüstü bir reresyona karşı koymak için yeterli sermayeye sahip olduklarını ortaya koyan 35 banka, temmettü ödeyebileceklerini, hisse geri alımı ve işletme yatırımları yapabileceklerini göstermiş oldu.

Fed\'in test ekibinin Başkan yardımcısı Randal K. Quarles\'in yaptığı açıklamaya göre, ABD merkezli bankaların yanında teste giren ve aralarında Deutsche Bank, Credit Suisse ve UBS\'in olduğu 6 yabancı bankanın ABD\'deki bağlı ortaklıkları da testi geçmek için gerekli tüm minimum sermaye zorunluluklarını kolaylıkla yerine getirdiler.

Teste giren 35 banka, ABD\'de faaliyet gösteren bankalardaki toplam varlıkların yüzde 80\'ini ellerinde tutuyorlar.