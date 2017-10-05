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Dünya

ABD’de dört okul bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – ABD’nin Illinois eyaletinde Springfield bölgesinde dört okul bomba ihbarları nedeniyle boşaltıldı

05 Ekim 2017 20:56

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – ABD’nin Illinois eyaletinde Springfield bölgesinde dört okul bomba ihbarları nedeniyle boşaltıldı.
Yerel otoritelerin verdiği bilgilere göre Franklin Middle, Lanphier High, Southeast High ve Springfield High okulları sabah 08:40 sularında polise gelen bomba ihbarları üzerine tahliye edildi. Yetkililer her bir okuldaki tüm görevli ve öğrencilerin güvende olduğunu, ancak her olasılığa karşı eğitim kurumlarının tahliye edildiğini aktardı. Springfield polisi okullarda bomba araması yaparken, itfaiyeler de okul bölgelerinde ihtiyaç olması halinde müdahale etmek üzere hazırda bekliyor.  (Fotoğraflı)

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