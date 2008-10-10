ABD’de dört kadından biri HPV aşısı oluyor

Rahim ağzı kanseri tespitinde basit yöntem

Rahim ağzı kanserine umut: Kahve

Federal sağlık yetkilileri, 13-17 yaş grubunda yapılan araştırmada, "Gardasil" adlı aşının kullanım oranlarının ölçüldüğünü ve rakamların üretici firma tarafından "sevindirici bulunduğunu" açıkladı.Gardasil, 9–26 yaş arası kadınlarda, İnsan Papilloma Virüsü'nün (HPV) neden olduğu rahim ağzı, vajinal ve vulvar kanserlerinin önlenmesinde etkili oluyor.Üç setlik aşının, 11 ya da 12 yaşlarında, ergenliğe geçilmeden önce yapılmasını tavsiye eden uzmanlar, ABD'de her yıl yaklaşık 4 bin kişinin rahim ağzı kanseri sebebiyle hayatını kaybettiğine ve aşılanma oranının artmasıyla bu sayının belirgin şekilde düşeceğine dikkat çekiyorlar.2006 yılının ortalarında piyasaya sürülen aşı için, etkin bir reklam kampanyası yürütülüyor.