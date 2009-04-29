ABD’de domuz gribinden ilk kayıp

ABD'de, domuz gribinden bir kişinin öldüğü bildirildi.



ABD Sağlık Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada, Teksas eyaletinde 23 aylık bir çocuğun "H1N1" domuz gribi virüsünden hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkili başka bilgi vermedi.



Domuz gribinden en fazla etkilenen ülke olan Meksika'da 150'den fazla kişinin hastalıktan öldüğünden ve 2 binden fazla kişinin hastalandığından şüpheleniliyor.



Dünyada Meksika dışında bu hastalıktan dolayı ilk ölümün görüldüğü ABD'de domuz gribiyle bağlantılı olabilecek 65 kuşkulu vaka tespit edildi.

