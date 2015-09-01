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Yaşam

ABD'de dev akrep fosili bulundu

Araştırmayı yürüten Yale Üniversitesi'nden James Lamsdell: Bu ilk büyük gerçek avcı, onunla yüzmek istemezdim

01 Eylül 2015 13:11

ABD'de boyu 1.70 metre olan akrep benzeri bir canlı fosiline ulaşıldı. 460 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen canlının, bilinen en eski deniz avcısından 10 milyon yıl daha yaşlı olduğu belirtildi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre; ABD’nin Lowa eyaletindeki Lowa Jeolojik Araştırmalar Merkezi uzmanları, meteor krateri içindeki Upper Lowa Nehri yatağının 18 metre altında 150 parçadan oluşan kalıntılar tespit etti.

BMC Biology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, fosilleri inceleyen Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, fosillerin o dönem okyanus altındaki bölgede yaşamış bilinmeyen bir canlı türüne ait olduğunu keşfetti.

 

En eski deniz avcısından da yaşlı

 

Milyonlarca yıl önce okyanuslara hükmettiği belirtilen dev avcı böcek, kafasını destekleyen düzinelerce kıskacı ve sivri uçlu kuyruğu ile bir akrebe benziyor. ‘Pentecopterus decorahensis’ adı verilen canlı, bilinen en eski deniz avcısından 10 milyon yıl daha yaşlı.

Araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Yale Üniversitesi uzmanlarından James Lamsdell, “Bu, ilk büyük gerçek avcı. Çok açık bir şekilde saldırgan. Onunla yüzmek istemezdim. Aslında bilimsel olarak bir böcek değil. Temel olarak deniz akrepleri ailesi olan ‘eurypterid’in bir üyesi” açıklamasını yaptı. Lamsdell, karada yaşayan akreplerin aksine, keşfedilen canlının kuyruğunda iğne olmadığını, kuyruğu denge ve yüzme için kullandığını söyledi.

2007 yılında yayınlanan başka bir araştırmaya göre de, Almanya’nın Prüm kenti yakınlarında 390 milyon yıllık olduğu sanılan bir kayalıkta fosiller bulunmuş, 460 ila 225 milyon yıl önce yaşadığı sanılan bir deniz akrebinin boyunun 2.5 metre olabileceği belirtilmişti.    

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