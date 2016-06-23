ABD'de Demokratlar'dan Kongre'de oturma eylemi

ABD’de bireysel silahlanmayı sınırlayacak yasal düzenlemenin oylamaya taşınmaması üzerine harekete geçen Demokratlar, ABD Kongresi’nde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemine, ülkenin önemli insan hakları savunucuları arasında yer alan Demokrat Parti’li John Lewis öncülük ediyor.

ntv'nin haberine göre; öğle saatinden önce genel kurul kürsüsüne gelen Lewis’e yaklaşık 40 Demokrat milletvekili eşlik ediyor.

Lewis, silahsızlanma konusunda somut bir adım atılana kadar oturma eylemini sonlandırmayacaklarını belirterek, “Uzun süre çok sessiz kaldık.” dedi.

Milletvekilleri “Yasa yoksa mola yok” diye slogan atarken, Lewis, “Herhangi bir adım atılana kadar genel kurulu işgal edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Demokrat partili milletvekillerinin meclis kürsüsü önünde oturma eylemi devam ediyor.

Türkiye'de de yaşanmıştı

AKP'nin yasalaştırdığı İç Güvenlik Paketi görüşmeleri TBMM'de devam ederken, muhalefet milletvekilleri tarihinde ilk kez oturma eylemi yapmıştı.