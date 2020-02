ABD'de Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu aldı (2)

(Gelişmelerle güncellendi)

Nafiz Albayrak / New York, 7 Kasım (DHA) - ABD\'de yapılan ara seçimlerde, Cumhuriyeteçi Parti ABD Senatosu’ndaki üstünlüğünü korumayı başarırken, kesin olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar sekiz yıl sonra çoğunluğu elde etti.

New York’un da içinde bulunduğu doğu bölgesinde Türkiye saati ile Çarşamba sabahı 04:00’te sona eren seçim sonuçlarında ilk gelen bilgilere göre Cumhuriyeteçi Parti ABD Senatosu’ndaki üstünlüğünü korumayı başarırken, kesin olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar çoğunluğu elde etti. Buna göre, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın 230, Cumhuriyetçiler’in de 205 sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Temsilciler Meclisi\'nin komiteleri aracılığıyla soruşturma başlatma yetkisi bulunuyor. Ayrıca, başkanların azil süreci de Temsilciler Meclisi\'nde başlatılıyor. Senato\'da ise Cumhuriyetçiler sandalye sayılarını artırmayı başardı. Senato\'da en az üç eyalet Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçti.

Amerikalılar Salı günü yapılan ara seçimlerde milletvekillerinden oluşan Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesinin tümünü, her bir eyaletten 2 senatör olmak üzere toplam 100 senatörden oluşan ABD Senatosu’nun da 35 üyesini belirlemek için sandık başına gitti. Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için son derece önem taşıyan ara seçimlerde ayrıca 50 eyaletten 36’sının valileri de belirlendi.