'ABD'de de isyan çıkar'

T24 - İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, İstanbul'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la da görüşen Ahmedinejad, batılı ülkelerle nükleer müzakere masasına tekrar oturmaya hazır olduklarını söyledi ve adres olarak İstanbul'u gösterdi.



Ahmedinejad, akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıdaki gündem maddelerinden ikisi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki halk isyanları ile dünyadaki fakirlikti.





HALK AYAKLANMALARI: "Batılılar, özellikle ABD ve NATO'nun müdahalesi durumu düzeltmeyecek, halkın isteklerine ulaşmasını engelleyecek. Libya'daki müdahale işleri daha fazla karıştırdı. İnsanlar ölüyor. Kim füze atıyorsa olan halka oluyor.



BM Genel Sekreteri'ne 'keşke siz NATO'nun müdahalesini engelleseydiniz, dünyada zulmedenler bu işe karıştı. Halbuki bağımsız bir grubu gönderseydiniz, halkın özgürlüğü için daha iyi olacaktı...' dedim.



Amerika ve İngiltere'nin halkına baskı uygulayarak ülkelerini yönettiklerini savunan Ahmedinejad, ''...Bu olaylar Amerika ve Avrupa'da da çıkar diye düşünüyorum. Amerika ve Avrupa'da da 50 sene, 100 sene bir parti hakim. Bu uyanış bir insani uyanıştır. Kesinlikle bu itiraz dünyayı yöneten esas ülkelere ulaşacaktır'' dedi.



DÜNYADAKİ FAKİRLİK: Dünyadaki sorunların en büyük nedeni, idare biçimden kaynaklanıyor. Hakim paradır. Dünyadaki parasal ilişkiler, Amerika'nın hazinesi bizim nasıl yaşayacağımızı belirliyor. Onlar karar alıyor. Döviz eşitliğini değiştiriyorlar.



Onlar ekonomilerini, başkalarının cebinden, parasından yönetiyorlar. Dünyadaki ekonomik ilişkiler sadece bir kaç ülkenin yararına programlanmıştır. Güvensizlik ve fakirliğin önlenmesi için adil bir yönetim dünyaya hakim olsun.''



Dünyanın kuralları halkın yararına değiştirili. Bir bağımsız grup kurulmalı. Kölelik dönemindeki, savaş dönemindeki, baskı dönemindeki zararlar hesaplanmalı ve devletlere, halklara geri ödenmeli.



Sömürgecilik sabıkası olmayan ülkeler arasından seçilmeli. Afrika ve Güney Amerika ülkelerine gittim. Bu ülkeler çok zengin kaynaklara sahip. Bu ülkelerin yöneticileri bile bu kaynaklardan habersiz. Sömürgeciler hala hükmediyor. Kaynaklarını alıp gidiyor. BM'nin bunu engellemesi gerekiyor. Ancak BM de o ülkeler tarafından yönetiliyor. Bu insani bir savaştır. Bu mantık savaşıdır. Ben eminim ki bir gün milletler hakim olacaktır. Adalet bir gün hakim olacaktır.''







