ABD'de hostesin bakışlarını beğenmediği Müslüman kadınlar uçaktan indirildi

ABD'nin Boston kentinde, hostesin "bakışlarını beğenmediği" iki Müslüman kadın uçaktan indirildi. Wired dergisinin eski editörü Mark Frauenfelder da kadınların polis eşliğinde uçaktan indirilme görüntülerini YouTube'a koydu.

BBC Türkçe'nin Daily Telegraph gazetesine dayandırdığı habere göre, Frauenfelder, görüntülerin altına hostesin başka bir hostese "Müslüman kadınların kendisine bakışından hoşlanmadığını" duyduğunu yazdı.

Gazeteye göre, olay sırasında Boston-Los Angeles seferini yapmaya hazırlanan JetBlue havayolları uçağı pistte ilerliyordu. JetBlue yetkilileri ise Daily Mail gazetesine yaptıkları açıklamada, kadınlardan birinin hosteslerin güvenlik kurallarıyla ilgili sunumunu cep telefonuyla kaydettiğini söyledi.

Açıklamada, şirketin her yıl "sorunsuz bir şekilde" 35 milyon yolcu taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:

"Uçuş ekibimizin ana önceliği uçuşların emniyetli ve güvenlikli bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktır. Önlem olarak, onlardan uçuş prosedürleri ya da uçağın fotoğraflarını çeken ya da videoya alan kişileri rapor etmeleri istenmektedir. Eğer bir kabin görevlisi, herhangi bir yolcunun güvenlik prosedürünü kayda aldığına inanıyorsa bunu rapor edebilir. Bu örnekte uçuş görevlilerimiz, güvenlik kurallarına uygun hareket etmişlerdir" dedi.