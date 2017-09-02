ABD'de DACA için kader haftası

ABD Başkanı Donald Trump’ın, selefi Obama döneminde uygulamaya giren ve ülkeye yasadışı yollardan giren çocuk göçmenlere yasal statü sağlayan DACA programını gözden geçirdiği kararını salı günü açıklaması bekleniyor.

Kısaca DACA olarak bilinen Deferred Action for Childhood Arrivals programı kapsamında 16 yaş altı 800 binden fazla çocuk ve genç sınırdışı edilmekten korunuyor ve aynı zamanda bu kişilere yasal yollardan çalışma izni sağlıyor.

Her ne kadar seçim kampanyası boyunca Başkan Trump göçmen karşıtı bir söylem takınsa da, söz konusu çocuklar olduğu için partisinin saflarından da programın iptal edilmemesi yönünde çağrılar artıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da programın sonlandırılmaması çağrısı yapan Cumhuriyetçiler arasında yerini aldı. Cuma günü Trump’a hitaben konuşan Ryan, programın, Obama döneminde Kongre’yi atlayarak bir başkanlık kararnamesi ile uygulamaya konmuş olmasına rağmen iptal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Ryan, “Bence (Trump) bunu yapmamalı, inanıyorum ki bu Kongre’nin düzeltmesi gereken bir mesele” dedi ve sonuçlarından etkilenecek kişileri kastederek “insanlar belirsizliğe sürükleniyor” şeklinde konuştu. Ryan, bu gençlerin başka bir ülke tanımadıklarına ve ebeveynleri tarafından getirildikleri ülkeden başka ev bilmediklerine de dikkat çekti.

Trump kararı bekletiyor

ABD Başkanı, kararının rengini belli etmese de, DACA programından yararlanan ve kamuoyunda "Dreamers" olarak adlandırılan bu gençlerle ilgili olarak Beyaz Saray’daki Oval Ofis’ten gazetecilere yaptığı açıklamada “Hepimiz Dreamers’ı seviyoruz” demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Trump’ın, daha önce yasadışı olarak addettiği DACA programının akıbetini çok ciddiye aldığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Sanders, “Başkan’ın göç konusundaki öncelikleri, yasal göçü teşvik eden ve Amerikan işçileri ile ekonomimize fayda sağlayan bir sistem oluşturmak” açıklamasını yaptı.

Sözcü, “Başkan’ın hafife aldığı bir karar değil, aceleye getirmeden ve dikkatli bir çabayla sürecin her aşamalarını teker teker değerlendiriyor” ifadesini kullandı.

Trump’a yakın olan Beyaz Saray çalışanları da Başkan’ın geçen hafta boyunca tüm seçenekleri baştan sonra değerlendirdiğini doğruladı.

Meksikalılar ağırlıkta

Dreamers grubunda bulunan çocuk ve gençlerin birçoğu Meksika’dan gelirken, ağırlıklı olarak ABD’nin güney eyaletlerinde yaşıyor. DACA’nın devam etmesini isteyenler, programın kapsamındaki kişilerin ABD’de eğitim aldıklarını ve topluma entegre olduklarını savunuyor ve vatandaşları oldukları diğer ülkelerle bağlarının zayıflığını vurguluyor.

Programa karşı çıkanlar ise yasadışı göçmenlerin ABD vatandaşlarının işlerini ellerinden aldıklarını savunuyor.

Tahminlere göre ABD’de 11 milyon civarı yasadışı göçmen bulunuyor ve bu kişilerin birçoğu Hispanik. Kampanyası boyunca Trump, ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmış tüm göçmenleri sınırdışı edeceğini söylemişti.

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Reuters/AP,ÇÖ/BW