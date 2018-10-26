ABD'de çöpleri toplamaları için evsizlere maaş verilecek

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Jose kenti, 25 evsiz insana yerde gördükleri çöpleri toplamaları için maaş vermeye başlayacak. San Jose kentinin yönetimi, bu projeyle şehrin kirlilik problemiyle mücadele edelibileceğine inanıyor. Projeye dahil edilen evsizler saatlik 15 dolar maaş alacak.

''Downtown Streets Team'' ve ''Goodwill'' isimli iki sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan proje hem verilen maaş ile evsizlerin hayatını yoluna sokmasına yardımcı olacak, hem de şehrin temiz tutulmasına yardımcı olacak.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, ''İnsanların hayatını değiştiriyoruz'' yorumunda bulundu. Projeye hem yetkililer hem de halk sıcak bakıyor.

Çöpleri toplamaları için evsilere saatlik 15 dolar verilecek. Bu rakam Kaliforniya'da verilen asgari maaş saat ücretinden daha yüksek. 1 saatlik asgari ücret Kaliforniya'da 11 dolar civarında.

Projeye katılmak için başvuru yaptığını söyleyen Christine Gonzalez, uyuşturucu bağılılığıyla mücadele ederken evini kaybettiğini söyledikten sonra ''Hayatınızı tekrar kurmanın ne kadar zor olduğunu farketmiyorsunuz. Bu proje kendimize güvenimizi geri verecek'' dedi.