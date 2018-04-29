ABD'de çıplak bir saldırgan kafeyi bastı, üç kişiyi öldürdü

ABD'nin Tennessee eyaletinde, çıplak halde bir kafeye girip silahlı saldırı düzenleyen zanlı, kafedeki üç kişiyi öldürdü.

Polis zanlının 29 yaşındaki Travis Reinking olduğunu duyurdu.

Saldırgan yerel saatle sabah 03.25'te girdiği kafede elindeki tüfekle etrafa ateş açmaya başladı. Kafede üç kişi ölürken, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

Müşterilerden biri saldırgana müdahale edip silahını düşürmeyi başardı bunun üzerine saldırganın olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirtildi.

Polis, Twitter hesabından zanlının 'kısa saçlı bir beyaz' olduğunu açıkladı ve Travis Reinking'i aradıklarını duyurdu.

Saldırganın elinde AR-15 tipi bir tüfek bulunduğu bildirildi.

Benzer tüfekler geçen Eylül ayında 58 kişinin öldüğü Las Vegas saldırısında ve Şubat ayında 17 öğrencinin öldüğü Florida'daki okul saldırısında da kullanılmıştı.