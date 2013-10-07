ABD'de çiftleşme dönemi gelen örümcekler halkı korkutuyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki vahşi doğa uzmanları, yerli halkı tarantula tehdidine karşı uyardı. Sebep, çiftleşme dönemine giren büyük örümceklerin en hareketli haftasına girecek olması. Bu süreçte eş arayacak olan örümcekler, yerlatındaki yuvalarından çıkarak bolca dışarıda geziniyor olacak.

California, ‘Tarantula Aşk Festivali’ne hazırlanıyor. Çiftleşme dönemi gelen örümcekler, yeraltından çıkarak vahşi doğayı kaplayacak. Bu durum, doğada yürüyüş yapmayı seven ABD’lileri beklenmedik durumlara düşürebilir.

Konu hakkında CBS News’a açıklama yapan vahşi yaşam uzmanı Al Wolf, “Önümüzdeki hafta en büyük örümcek hareketliliğine tanık olacak... Tüm erkekler dışarıda bir kız arkadaş peşinde koşuyor olacak. Buna sekiz bacaklı aşk haftası da diyebiliriz” dedi.

Çiftleşmek için yeraltından çıkıyorlar

Erkek tarantulalar, yılın genelinde toprak altındaki yuvalarında kalıyor. Ancak çiftleşme dönemi geldiğinde dışarı çıkarak dişilerin yuvalarına gidiyorlar. Erkekler, spermlerini vücutlarının dışına ördükleri bir ‘sperm kesesi’ içinde saklıyor.

Ancak bir kız arkadaş bulma hayali kuran erkeklerin başına çok kötü bir son da gelebilir. National Geographic’e göre, eğer dişi örümcek açsa, karşısına çıkan erkekle çiftleşmek yerine onu yemeyi tercih edebilir.

Uzmanlar, ciddi bir tehlike olmasa da doğada gezinti yapmak isteyenlere dikkatli olma uyarısında bulundu. Vahşi doğanın en son kurbanı, Çin’de eşek arısı sokması sonucu ölen 40’tan fazla Çinli olmuştu.