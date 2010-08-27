'ABD'de çift dipli resesyon beklemiyoruz'

T24- Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky güçlü şirket kârlarının ve gelirlerdeki ılımlı artışın ABD ekonomisini yeni bir resesyona düşmekten koruyacağını söyledi.



Lipsky dünya genelindeki merkez bankası yöneticilerini ABD'de biraraya getiren toplantı öncesinde Reuters Insider'a yaptığı açıklamada, "Temel senaryoya göre ılımlı toparlanma büyük olasılıkla devam edecek, burada 'ılımlı'nın altını çiziyorum" dedi.

Bu açıklama ABD'de son dönemde gelen bazı zayıf verileri izlerken, Lipsky bu faktörlerin ekonomiyi düşüşe itmek için yeterli olmadığını da belirtti.

Lipsky "İstihdamdaki büyümede kesinlikle ani bir artış beklemiyoruz, ancak büyüme devam ederse, ki öyle olmasını bekliyoruz, bunun istihdam artışını da beraberinde getireceğinden eminiz" dedi.