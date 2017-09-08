ABD'de ceza alan Denizlili Erdal Kuyumcu'ya sosyal medya desteği

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, (DHA) - ABD\'nin New York Brooklyn Federal Mahkemesi tarafından İran\'a uygulanan ambargoyu delmek suçlamasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası ve 7 bin dolar para cezasına çarptırılan Erdal Kuyumcu\'ya, sosyal medyadan destek geldi. Erdal Kuyumcu ise sosyal medya hesabında aldığı cezanın FETÖ\'yle ilgili olabileceğini ima etti.

New York Brooklyn Federal Mahkemesi\'nde, ABD\'nin İran\'a uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla 1.5 yıldır tutuksuz yargılanan Türk vatandaşı Erdal Kuyumcu 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kuyumcu\'ya ayrıca 7 bin dolar para cezası verdi. Denizlili olan ve orta öğrenimini Denizli Lisesi\'nde tamamlayan ve Türkiye\'de dizi oyunculuğu yapan Erdal Kuyumcu\'ya dostları destek amaçlı sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta, \'Bana Erdal Kuyumcu\'yu Anlat\' başlığıyla destek grubu kurdu. Destek grubunda ailesi ve dostları, Erdal Kuyumcu\'ya destek ve moral veren mesajların yanı sıra karara tepkilerini de dile getirdi.

Oluşturulan sayfada dava süreçleri hakkında da bilgi veriliyor. Oluşturulan destek sayfasında Denizlili oyuncunun kardeşi Aysun Kuyumcu, ağabeyinin davasının hiç alakası olmayan davalarla bağdaşlaştırılmaya çalışıldığını belirterek şunları yazdı:

\"Malumunuz 18 aylık dava sürecinde bütün deliller lehimize iken ve adil bir karar çıkacağına inanıyorken, sürpriz bir kararla şok içindeyiz. Suçlayacak yeterli delil yok iken aklayacak çok delil var iken çıkan karar ailemizi üzmüş ve öfkelendirmiştir. Biz farkındayız ki başından beri ağabeyimin davası maalesef ki hiç alakası olmayan davalarla bağdaştırılmaya çalışılmış, birkaç ayda sonuçlanacak dava 18 ay sürmüştür. Bu süreçte bağdaştıramadıkları ağabeyimin davasında sırf başka davaya emsal sonuç olsun diye ağabeyimi harcamışlardır. Gösteriyor ki; bu sonuç milletimiz aleyhine tavrın ve düşüncenin onlar nezdinde küçük bir göstergesidir. Bu karar politiktir, siyasidir ama kesinlikle adil değildir. Ağabeyimi, hain ve ülkemizi dolaylı da olsa terörist ilan eden bu kararı kınıyor, kararı verenleri lanetliyorum. Bu süreçte bize maddi manevi destek olan tüm dostlarımıza da teşekkür ediyorum.\"

İran\'a yönelik ambargoyu delmek suçlamasıyla 4 yıl 9 ay hapis ve 7 bin dolar para cezası verilen Denizlili oyuncu Erdal Kuyumcu ise, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın FETÖ ile ilgili olabileceğini ima etti. 2013 yılında FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'le ilgili yaptığı paylaşıma yer veren Kuyumcu, \"2013 yılında bunu yazmıştım. Ve bazı çevrelerden tehdit almıştım. Yoksa şu anda başıma gelenler bu tehdit edenlerin eseri mi? Anlayamadım!\" paylaşımını yaptı.

Erdal Kuyumcu, 2013 yılında FETÖ ile ilgili, \"Fethullah Gülen ve yandaşları, Amacınıza ulaşamayacaksınız. Yüce Allahım bu toprakları böldürmeyecek ve sizlerin fitnelerinizin ve şirklerinizin hesabını vereceksiniz. Müslümanlık tapulu malınız, masum gariban Anadolu gençleriniz de kalkanlarınız olamayacak\" paylaşımını yapmıştı.

FOTOĞRAFLI