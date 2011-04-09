-ABD'DE BÜTÇE KRİZİ AŞILDI WASHINGTON (A.A) - 09.04.2011 - ABD'de federal hükümetin bütçe yasa tasarısı üzerinde taraflar arasında "son dakikada" anlaşma sağlandı. Konuyla ilgili günlerdir süren ve 15 yıldan sonra ilk kez hükümet kurumlarını kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan uzlaşmazlık, bu durumun yaşanmaması için son tarih olan 9 Nisan'a yaklaşık bir saat kala çözüldü. Böylece, ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre liderleri arasında varılan ve federal harcamalarda 38 milyar dolar civarında kesintiye gidilmesini öngören anlaşmanın sonucunda, harcama yetkisi olmadığından dolayı federal hükümetin kapanmasına ve 800 bin çalışanın işinden olmasına neden olabilecek bir krizin önüne geçilmiş oldu. Bütçe konusundaki anlaşma, ilk olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner tarafından duyuruldu. Boehner, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de sona erecek mali yılın geri kalanında federal hükümetin fonlanması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Boehner, "(Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri) Harry Reid, ben ve Beyaz Saray'ın, harcamaları kısacak ve hükümetimizi açık tutacak bir anlaşmaya varabilmiş olmamızdan memnuniyet duyuyorum" dedi. John Boehner, Temsilciler Meclisi'nin bugün ilerleyen saatlerde, daha geniş bir tasarının yazımı ve Kongre'den geçirilip, Başkan Obama tarafından onayına kadar, hükümetin geceyarısından sonra da açık kalmasını sağlayacak geçici bir tasarıyı oylamaya sunacağını belirtti. -OBAMA'NIN AÇIKLAMASI- ABD Başkanı Barack Obama da, anlaşmaya varılmasından dakikalar sonra Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi milletvekillerinin tavizleri sonucunda bütçe anlaşmasına varıldığını ve bu sayede federal hükümetin kapanmasının önlendiğini söyledi. Her iki partinin liderlerine anlaşmaya varılmasından dolayı teşekkür eden Obama, anlaşmanın, ABD'nin bütçe tarihindeki en derin harcama kesintilerini içerdiğini kaydetti. Obama, harcamalardaki bazı kesintilerin "can yakıcı" olduğunu, ancak öncelik verdikleri projelerin korunduğunu ifade etti. Anlaşmaya varılmasından dolayı keyifli olduğu gözlenen Obama, "Yarın, Washington Anıtı ve tüm federal hükümetin açık olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Reid de, varılan anlaşmayı "tarihi" olarak niteledi. Öte yandan, ABD Senatosu, bütçe konusunda taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından, federal hükümetin geceyarısı kapanmasını önlemek için, hükümetin bir hafta süreyle fonlanmasına imkan verecek geçici harcama tasarısını hızlı biçimde geçirdi. Federal hükümetin kapanmaması için adeta saate karşı yarışan Senato üyeleri, konuyla ilgili geçici tasarıyı sesli oylama yöntemiyle, üzerinde hiçbir tartışma yapmadan kabul etti. Temsilciler Meclisi'nin de kısa bir süre içinde geçici tasarıya nihai onayı vermesi bekleniyor. Uzun süreli bütçe tasarısının ise Kongre'ye gelecek hafta sunulmasının beklendiği belirtiliyor.