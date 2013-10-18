ABD'de borç tavanı yükseldi fakat sorunlar çözülmedi

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin Senato'daki liderlerinin erken saatlerde üzerinde uzlaştığı önerge taslağı Senato'dan geçti.

Oylamaya sunulan önerge 18 hayır oyuna karşılık 81 evet oyuyla kabul edildi.

Daha sonra Temsilciler Meclisi'nde oylanan önerge, 144 hayıra karşılık 285 evet oyu alarak onaylandı.

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi liderlerin gönülsüz de olsa destek verdiği önergeye çok sayıda Cumhuriyetçi karşı oy kullandı.

Başkan Barack Obama'nın bu sabah imzalamasıyla karar yasalaştı.

ABD'de hizmetleri askıya alınan birçok kamu kuruluşunda çalışanlar tekrar iş başı yapacak.

Sorun çözülmedi, ertelendi

IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin borç tavanını yükseltmemesi durumunda tıklayın küresel ekonominin resesyona sürüklenebileceği uyarısında bulunmuştu. ABD'yi, borç ödeyemez duruma gelmeyi ifade eden temerrütün eşiğinden döndüren karar, şu anda 16,7 trilyon dolar olan borç limitinin arttırılmasına izin veriyor.

Bu kararla Hazine, 7 Şubat'a kadar borç limitini yükseltebilecek.

Karar ayrıca devlet hizmetlerinin 15 Ocak'a kadar finanse edilmesini, 16 gündür kapalı olan federal hizmetlerin yeniden başlatılmasını ve zorunlu izne çıkarılan yüzbinlerce memurun işlerine geri dönmesini sağlıyor.

Beyaz Saray, federal memurların bu sabah işbaşı yapabileceğini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından Tokyo'da borsalardaki hisse senetleri fiyatında artış gözlenirken, Avrupa'da günün ilk saatlerinde hafif bir düşüş oldu.

Ancak yeni yasa bütçe sorununa geçici bir çözüm sağlıyor, Cumhuriyetçiler ile Demokratları bölen sağlık sigortası gibi temel konularda anlaşmazlıklar devam ediyor.

Obama: Önümüzde çok iş var

Önergenin kabulünden hemen sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Barack Obama, “Amerikan halkının güvenini yeniden kazanmak da dahil olmak üzere önlerinde daha çok iş olduğunu ” belirtti.

Son birkaç haftada yaşananları "Şu noktada net olalım; burada kazanan bir taraf yok. Bu son birkaç hafta ekonomimize tamamıyla gereksiz bir zarar verdi. Zararın tam boyutunu henüz bilmiyoruz ama tüm uzmanlar bunun ekonomimizi yavaşlattığını düşünüyor" sözleriyle özetleyen Obama, konuşmasına şöyle devam etti:

'Yoktan kriz yaratıldı'

"Ekonomik toparlanmamızın daha fazla istihdamı ve ivmeyi gerektirdiği bir zamanda, ekonomiyi geriye götürecek yeni bir kendi kendine yaratılan krizi yaşadık. Niçin? Tüm bunların hiçbir ekonomik izahı yok. Son 4 yıl içinde ekonomimiz büyümekte, istihdam artmakta ve bütçe açığımız yarı yarıya azalmış durumda. Hükümeti kapanmaya zorlayan bazı Kongre üyelerinden, bunu Amerikan ekonomisini kurtarmak için yaptıkları şeklinde sözler duyuyoruz. Ancak bu son 3 yılda, bu tür üretilmiş krizlere yol açan taktikler kadar hiçbir şey ekonomimize bu kadar zarar vermedi. Son birkaç haftada gördüğümüz manzaranın Amerika'nın dünyadaki kredibilitesine, diğer ülkelere karşı duruşumuza verdiği zararı başka hiçbir şey vermedi. Düşmanlarımızı, rakiplerimizi cesaretlendirdi ve bizden sağlam liderlik bekleyen dostlarımızın moralini bozdu."

'Tekrar toparlanacağız' Barack Obama, tüm bunlara karşın, bu krizi de geride bırakıp tekrar toparlanacaklarını, her zaman bunu başardıklarını vurgulayarak, "Amerika, küresel ekonominin beşiği. Biz, dünyanın geri kalanının, yatırım yapmak için en emniyetli ve en güvenilir yer olarak baktığı vazgeçilmez bir ülkeyiz. Bu sorumluluğu, iki yüzyılı aşkın süredir, ekonomimizin ve girişimcilerimizin dinanizmi, işçilerimizin üretkenliği ve aynı zamanda sözlerimizi tutmamız ve yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz sayesinde kazandık. Bize güvenebilirsiniz. Halkımızın, işletmelerimizin ve dünyanın geri kalanının bugün şunu bilmesini istiyorum ki, ABD'nin güven ve itibarı şüphe götürmez" diye konuştu.