ABD bireysel silahlanmaya karşı yasa değişikliğine gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde Cuma (14 Aralık 2012) günü bir okulda gerçekleştirilen katliamın ardından, bireysel silahlanma yanlısı iki ABD'li senatör, silahlanma yasalarının değiştirilmesi çağrısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Demokrat senatörler Mark Warner ve Joe Manchin, ülke gündemine bireysel silahlanma ile ilgili tartışmalar oturmasıyla birlikte, silahlanmaya karşı tutum aldılar.

Hayatını kaybeden 20 çocuk ile 6 kadının cenazeleri dün kaldırılmaya başlandı. 6 yaşındaki Jack Pinto ve Noah Pozner için dün yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni yapıldı. Pinto olayın meydana geldiği Newtown kenti mezarlığına, Pozner ise komşu kent Monroe'daki İsrail mezarlığına gömüldü.

Sandy Hook ilköğretim okulunu kana bulayan saldırgan Adam Lanza annesini de öldürmüştü. 20 yaşındaki Lanza'nın annesinin, ABD'de olası gördüğü bir ekonomik çöküntüye karşı hazırlık yapmak için silah sahibi olmayı seçtiği bildiriliyor. Ülkeyi yasa boğan olayda can verenlerin yakınlarıyla görüşen ABD Başkanı Barack Obama, silahlı suçlar için "anlamlı bir hareket" sözü verdi.

Başkan Obama'ya silah lobisine karşı gelme çağrısını yapanların başını New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in çektiği ifade ediliyor.

Senatör Dianne Feinstein, silah satışının sınırlandırılması için harekete geçerken, Connecticut Valisi Dannel Malloy, eyalette taarruz silahlarının yasak olduğunu ancak ülke genelinde böyle bir yasak olmadığı için diğer eyaletlerden bu tür silahların girişinin engellenemediğini söyledi.