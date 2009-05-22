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Sağlık

ABD’de bir yüz nakli ameliyatı daha

2005 yılında trafik kazası geçirerek yüzünün büyük bölümünü kaybeden ve yüz nakli yapılan adam basının karşısına çıktı.

22 Mayıs 2009 03:00

ABD'de 2005 yılında geçirdiği korkunç trafik kazasının ardından burnunu, üst dudağını, yanaklarını ve damağını kaybeden ve yüz nakli yapılan adam basının karşısına çıktı.

Nisan ayında gerçekleştirilen 17 saatlik bir ameliyattan sonra yeni bir yüze kavuşan 59 yaşındaki James Maki, yüzünün büyük bir kısmını Boston’daki bir tren istasyonunda elektrik raylarına düştükten sonra yitirmişti.

Ameliyatın ardından tam 4 gün sonra aynaya bakmasına izin verilen adam, ilk defa kamuoyunun önüne çıktı. James Maki, yeni yüzünden çok memnun kaldığını ve eski haline ne kadar çok benzediğine inanamadığını söyledi.

ABD’li adam 2005’te meydana gelen kazada burnu, üst dudağı, yanakları ve ağzının üst kısmını yitirmişti.

Kazanın ardından görüntüsü yüzünden evden çıkmaya çekinen Maki, ABD’li doktor Bohdan Pomahac’ın televizyonda yüz nakli ameliyatları hakkında hazırladığı bir programı izledikten sonra ameliyat için başvuruda bulundu.

Kalp nakli sonrasında ölen Joseph Helfgot isimli bir adamın dönörlerinin kullanıldığı ameliyatın hayatını değiştirdiğini söyleyen Maki, Helfgot'un da kendisiyle aynı yaşta ve aynı deri renginden olduğunu ifade etti.

Maki, kocası tarafından yüzü paramparça edilen Connie Culp isimli kadından sonra ABD'de ikinci yüz nakli yaptıran insan olarak tarihe geçti.

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