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Dünya

ABD'de bir üniversiteden 100 beyin çalındı

Ortadan kaybolan beyinlerden biri, 1966'da saat kulesinden etrafa ateş açarak 16 kişiyi öldüren nişancıya ait

03 Aralık 2014 16:41

ABD'de Teksas Üniversitesi'ne ait, “formaldehit” kavanozlarında korunarak eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan 200 beyinlik koleksiyonun yarıya yakının kaybolduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, kayıp beyinlerden birinin 1 Ağustos 1966'da Texas Üniversitesi'nin saat kulesinden etrafa ateş açarak 16 kişiyi öldüren, 31 kişiyi yaralayan ve daha sonra polis tarafından öldürülen keskin nişancı Charles Whitman'a ait olabileceği bildirildi.

 

'Cadılar Bayramı muzipliği olabilir'

 

Koleksiyonun küratörlerinden Psikoloji Profesörü Lawrence Cormack, öğrencilerden veya halktan birilerinin beyinleri "Cadılar Bayramı muzipliği için aşırmış” olabileceğini söyledi.

Austin Devlet Hastanesi'nin 28 yıl önce “geçici bulundurma” anlaşması kapsamında eğitim ve araştırma amacıyla beyinleri üniversiteye transfer ettiği kaydedildi.

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