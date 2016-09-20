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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de bir siyah daha polis kurşununa hedef oldu

Yayınlanan bir videoda, bir siyahın diyaloğa hazır olmasına rağmen bir kadın polis tarafından ateş açıldığı görülüyor

20 Eylül 2016 20:10


ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da polisin hafta başında kamuoyu ile paylaştığı bir video kaydında cuma günü meydana gelen bir olayın ayrıntıları yansıdı. Bir polis aracından ve havadan helikopter aracılığıyla çekilen görüntülerde, bir adamın ellerini havaya kaldırarak cadde ortasındaki bir otomobile doğru ilerlediği görülüyor. Bu esnada bir kadın polis adama doğru yaklaşıyor.

 

'Ateş açıldı, şüpheli kişi yerde'

 

Adam otomobile ulaştığında üç polis memuru olay yerine geliyor ve siyah adamın çevresini kuşatıyorlar. O sırada adam ellerini otomobilin tavanına uzatmaya çalışıyor gibi bir hareket yapıyor. Kısa bir süre sonra ise adamın yere yığıldığı görülüyor. Polis telsizinden “Sanıyorum elektro şok kullanıldı” diye bir ifade duyuluyor, hemen ardından ise “Ateş açıldı, şüpheli kişi yerde” cümlesi duyuluyor.

 

'Siyah adamın üzerinde ve aracında silah yoktu'

 

Tulsa Emniyet Müdürü Chuck Jordan'ın yaptığı açıklamaya göre, Betty Shelby adındaki polis memuresi tabancasıyla adamı vuruyor. Başka bir polis ise elektro şok cihazı kullanıyor. Jordan'ın ifadesinde öldürülen 40 yaşındaki Terence Crutcher’ın üzerinde ve aracında herhangi bir silaha rastlanmadığının altı çiziliyor.

Terence Crutcher’ı vuran polis memuresi ise bu kişinin polisle işbirliği yapmadığını iddia etti. Ancak bir polis sözcüsü Shelby'nin neden ateş ettiğine ilişkin bir açıklama getiremedi. Video kaydında Crutcher ile Shelby'nin ilk kez olay yerinde bir araya gelmesinin görüntüleri bulunmuyor zira Shelby'nin kendi aracındaki kamerayı çalıştırmadığı, görüntülerin olay yerine daha sonra ulaşan ikinci bir araçtan çekildi.ği bildiriliyor.

 

Yaralıya müdahale iki dakika sonra yapılıyor

 

Video görüntülerinde ayrıca yerde kanlar içinde yatan Crutcher'e ancak iki dakika geçtikten sonra müdahale edildiği dikkat çekiyor. Bu konuda kendisine soru yöneltilen bir polis sözcüsü, “Yaralılara nasıl davranılacağı konusunda bir polis yönetmeliği olduğunu bilmiyorum” diye konuştu.

 

American Civil Liberties Union: Azınlıklara saygısız polis

 

American Civil Liberties Union adındaki vatandaş hakları girişimi, yerde yatan ve kan kaybetmekte olan Crutcher’ı polislerin sadece seyretmekle yetindiği suçlamasını yöneltti. Girişim, “bu son olayın da Tulsa polisinin azınlıklara karşı nasıl saygısız bir tavır içinde olduğunu gözler önüne seriyor” açıklamasını yaptı. Kentin mahkeme binası önünde toplanan göstericiler “Crutcher için adalet” sloganları attılar. Bu arada ABD Adalet Bakanlığı'nın bu olayda muhtemelen vatandaş hakkı çiğnendiği gerekçesiyle kendi soruşturma mekanizmasını devreye soktuğu bildirildi.

ABD'de siyahlar sık sık polis şiddetine maruz kalıyor. Son olarak polis şiddetinin yaygınlaşması nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde protestolar yükselmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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