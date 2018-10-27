ABD'de bir sinagog yakınında silahlı saldırı (2 - yeniden)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Ekim (DHA) ABD\'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Pitsburgh kentinde bir sinagogda silahlı saldırı meydana geldi. Yerel bir haber kanalı, saldırıda 8 kişiinin öldüğünü duyurdu.

Saldırı üzerine, Hayat Ağacı Sinagogu\'nun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ilk yardım aracı sevk edildi. Polis, silahlı saldırının aktif olarak sürdüğünü duyurup çevrede bulunanlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

Olaya müdahale eden polislerle de çatışmaya giren saldırganın, 46 yaşında olduğu belirtildi. Ancak kimliği açklanmadı. Saldırgan, yaralı olarak polise teslim oldu. Ç

Çatışmada, polislerden de yaşamını yitiren olduğu belirtildi.

Musevi inancına göre cumartesi günleri gerçekleştirilen Şabbat ibadeti sırasında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle bölgeye özel eğitim ve silahlara sahip SWAT timleri gönderildi.

