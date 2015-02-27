ABD'de bir saldırgan dört evi basıp yedi kişiyi öldürdü

Missouri Eyaleti Otoyol Polisi, Tyrone adlı küçük bir kasabada meydana gelen silahlı saldırıda yedi kişinin açılan ateş sonucunda öldüğünü, 36 yaşındaki saldırganın ise intihar ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre; kurbanlar yapılan bir ihbar sonucunda dört farklı konutta bulundu. İhbarı yapanın, evinde silah sesi duyan ve komşusunun evine kaçtığı bildirilen bir kız çocuğu olduğu belirtildi.

İhbarı değerlendiren polis, ilk baktığı evde iki ceset, daha sonraki üç evde de beş ceset ve bir yaralı buldu.

Saldırganın cesedi ise Missouri'ye bağlı Teksas'ın doğusundaki Shannon kasabasında bulundu.

Teksas Şerif Bürosu ve Missouri Eyaleti Otoyol Polisi Uyuşturucu ve Suç Kontrolü bölümünün saldırıyla ilgili soruşturması devam ediyor.