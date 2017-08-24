ABD'de bir restoran çalışanı içerideki rehin aldı; 1 yaralı

ABD'de yerel medyadaki haberlere göre Güney Carolina'nın Charleston kentinde polis silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak çevredekileri tahliye etti. Olayda bir kişi yaralandı.

Carolina Belediye Başkanı John Tecklenburg yaptığı açıklamada, olayın bir terör saldırısı ya da ırkçı bir saldırı olmadığını duyurdu.



Tanıkların ifadelerine göre, bir adam restoranın mutfağından çıkarak, artık şehride yeni bir patron olduğunu söyleyerek dışarı çıkmalarını istedi.



Charleston polisinin ise olay yerine özel kuvvet ve bomba imha uzmanları göndererek bölgeyi boşalttığı duyuruldu.