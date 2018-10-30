ABD'de bir mahkûm, idam edilmeden önce şaka yaptı: Kusura bakmayın...

T24 Haber Merkezi

ABD'nin South Dakota eyaletinde idam cezasına çarptırılan bir mahkûm, son saniyelerini bir şaka yapmak için kullandı. Mahkûm şakasını yaptıktan sonra yetkililer tarafından idam edildi.

Yargıtay'a gelen bir son dakika talebi yüzünden idam edilmesi birkaç saat geciken mahkum Rodney Berget, son cezasının verileceği salona getirildiğinde orada bulunanlara ''kusura bakmayın, trafikte takıldım'' şeklinde bir şaka yaptı.

Rodney Berget, 2011'de hapisten kaçmaya çalışırken bir gardiyanı boruyla döverek öldürmüştü ve mahkeme ölümcül doz ile idam edilmesine karar kılmıştı.

56 yaşındaki mahkûm, South Dakota'da idamın tekrar yasallaştırıldığı 1979 yılından beri idam edilen dördüncü kişiydi.

Berget idam edilmeden önce ona bu süreçte destek olanlara teşekkür etti.