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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de bir kez daha polis şiddetine protesto

Amerika Birleşik Devletleri'nde Anthony Lamar Smith adlı 24 yaşındaki siyahi genci vuran polis memurunun aklanmasının ardından tansiyon yükseldi. St. Louis'deki gösterilerin ardından iki polis tedavi altına alındı.

16 Eylül 2017 18:41

Missouri eyaletindeki St. Louis kasabasında yüzlerce kişi, Anthony Lamar Smith adlı siyahi genci vuran polis memuru Jason Stockley'in suçsuz bulunmasının ardından sokağa döküldü. Barışçıl başlayan gösteriler gece saatlerinde arbedeye dönüştü. Binaların camlarını kıran ve St. Louis valisi Lyda Krewson'ın evini yeşil boya ile hedef alan göstericilere polis, gözyaşartıcı gaz ve zırhlı araçlarla müdahale etti.

St. Louis polis merkezi, göstericilerin polise tuğla fırlatması nedeniyle iki polisin tedavi altına alındığı açıklandı.

Duruşma öncesi aktivistler, aklanma kararı çıkması halinde sivil itaatsizlik eylemleri düzenleyeceklerini, otoyolları kapatacaklarını açıklamıştı. Bir grup eylemcinin otoyolu ulaşıma kapatma girişimi polis tarafından engellendi.

Kasten adam öldürmekle suçlanıyordu

2011'de Anthony Lamar Smith adlı siyahi Amerikalıyı vuran polis memuru Stockley, kasten adam öldürmekle yargılanıyordu. Mahkeme dünkü kararında Stockley'in şüpheye yer bırakmayacak şekilde nefsi müdafa çerçevesinde hareket ettiğine hükmetti.

Stockley, bir park yerinde uyuşturucu alışverişi yaptığı sırada gördüğü Smith'i uzun süren bir kovalamacanın ardından silahıyla vurmuştu. Stockley, Smith'i vurma gerekçesi olarak siyahi Amerikalının silahına uzanmasını göstermişti.

Polis kamerası kayıtları ise Stockley'nin kovalamaca sırasında Smith'i öldürmekten bahsettiğini ortaya koymuştu. Ayrıca Smith'in silahında parmak izine rastlanmamıştı.

Ferguson hala akıllarda

2014 yılında Micheal Brown adlı 18 yaşındaki siyahi bir gencin polis kurşunu ile öldürülmesinin ardından Missouri'nin Ferguson kasabasında günler süren protestolar düzenlenmişti.

Bölgede olağanüstü hal ilan edilmesiyle sonuçlanan gösteriler, ABD'de polis şiddetine karşı "Siyah hayatlar önemlidir" adlı hareketin başlamasına neden olmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AP, Reuters/ÖA,EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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