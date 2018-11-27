ABD'de bir kadın Bitcoin yoluyla IŞİD'e yardım ettiğini itiraf etti 

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – ABD’de bir kadının, Bitcoin yoluyla kara para aklayarak IŞİD’e para yardımı sağladığı ortaya çıktı.

ABD’de yaşayan Zoobia Shahnaz isimli kadın, 2017’nin Mart ayından bu yana ABD merkezli Chase Bank, TD Bank, American Express ve Discover bankalarını dolandırarak elde ettiği parayı Bitcoin ve diğer kripto para birimleri alımında kullandığını ve söz konusu kripto para birimleriyle terör örgütü IŞİD’e finans desteği sağladığını itiraf etti.

New York Eyalet Mahkemesi’nde suçlu bulunan Shahnaz’ın cezasına henüz karar verilmezken, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Yayınlanan mahkeme raporna göre, çevrimiçi kripto para birimi borsalarından kredi kartlarıyla 62 bin dolar değerinde kripto para birimi satın alan Shahnaz, söz konusu bakiyeyi daha sonra nakde çevirerek gizli bir banka hesabında sakladı.

Mahkemede Çin, Türkiye ve Pakistan’daki çeşitli paravan şirket ve kişilere 150 bin dolardan yüksek değerde çek yazdığını itiraf eden Shahnaz’ın Suriye’ye gitmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.