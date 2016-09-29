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BBC Türkçe

ABD'de bir genç babasını öldürüp okula saldırdı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir genç, babasını öldürdükten sonra yakındaki bir ilkokula saldırıp, iki öğrenci ve bir öğretmeni yaraladı. Şüpheli gencin, Townville İlkokuluna saldırıdan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

29 Eylül 2016 06:54

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir genç, babasını öldürdükten sonra yakındaki bir ilkokula saldırıp, iki öğrenci ve bir öğretmeni yaraladı.

Şüpheli gencin, Townville İlkokuluna saldırıdan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıda bir erkek çocuğunun bacağından, diğerinin de ayağından yaralandığı açıklandı. Polis, öğretmenin ise omzundan yara aldığını belirtti.

Yetkililer, olayın terör ya da ırkçı bir saldırı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Yüzbaşı Garland Major, adı açıklanmayan şüphelinin önce 47 yaşındaki babası Jeffrey Osborne'ı öldürdüğünü belirtti.

Şüpheli gencin daha sonra üç kilometre uzaklıktaki ilkokula gittiği kaydedildi.

Özel timler 300 öğrencisi bulunan okulda kapsamlı bir arama yaptıktan sonra, başka bir tehdit olmadığı açıklandı.

Öğrenciler yakındaki bir kiliseye götürüldükten sonra, ailelerine teslim edildi.

Çocuklarına ulaşmak isteyen anne ve babaların araçlarının bir buçuk kilometrelik bir kuyruk oluşturduğu kaydedildi.

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