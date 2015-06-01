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Yaşam

ABD'de bir firmaya 20 bin dolar 'ayrımcılık' cezası verildi

ABD'de Yüksek Mahkeme, başörtüsü taktığı için işe alınmayan kadını haklı buldu

01 Haziran 2015 23:37

ABD'de Yüksek Mahkeme, başörtüsü taktığı için işe alınmayan Müslüman kadını haklı buldu. 2008 yılında 17 yaşındayken satış elemanı olmak için ünlü moda firmalarından Abercrombie & Fitch'e iş başvurusunda bulunan Samantha Elauf, mülakata başı kapalı olarak gitmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Elauf giyim tarzı firmanın kıyafet yönetmeliğine uymadığı için işe alınmadı. Bunun üzerine Fırsat Eşitliği Komisyonu, Elauf adına firmaya dava açtı ve Elauf'a 20 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Ancak bu karar bir üst mahkeme tarafından bozulunca, konu Yüksek Mahkeme'ye taşındı. O zamandan bu yana kıyafet yönetmeliğini değiştiren Abercrombie & Fitch, elemanlarının seksi kıyafetleriyle tanınıyor.

Şirket, kendine özgü bir tarzını korumak için çalışanlarına kıyafet yönetmeliği uyguluyor. Elauf ile ilgili davada da, genç kadının mülakat sırasında Müslüman olduğunu ve başını inancı gereği örttüğünü söylemediği savunmasını yaptı.

Ancak Yüksek Makhemede yargıç Antonin Scalia, şirketin Elauf'un dini inançlarından dolayı başını örttüğünden 'en azından kuşkulanmış olması gerektiğini söyleyerek' Müslüman kadın lehine karar verdi.

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