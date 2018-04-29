ABD'de bir anaokulu Bitcoin'le ödeme kabul etmeye başladı

New York'ta yer alan Montessori anaokulları, ailelerin kredi kartıyla ödeme yapmasına izin vermese de bundan sonra sanal para birimi Bitcoin ile ödeme yapabileceklerini açıkladı.

ABD'nin New York kentinde Flatiron ve Soho'da yer alan okullar, ailelerden gelen talepler üzerine Haziran ayı itibariyle Bitcoin ile ödeme seçeneğini de ekledi.

Okulların kurucusu ve yönetisi Marco Ciocca, 300 öğrencisi olan okulda şimdiye kadar 10 ebeveynin Bitcoin ile ödeme yaptığını açıkladı.

Ciocca, ödeme kolaylığı sağlayan Bitcoin kullanımının ileride daha çok artacağını tahmin ediyor.

Londra ve Yunanistan'da da çok sayıda üniversite Bitcoin ile ödeme yapılmasını kabul ediyor.

İlk defa 2010 yılında gerçek bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlayan Bitcoin'in değeri bu yılın başından beri iki katına çıkarak 2 bin 500 dolara kadar yükseldi.

Daha önceden Bitcoin'e yatırım yapmış aileler, 31 bin dolar olan okul ücretinden böylece kâra geçmiş olabilir.

Ciocca ise okulun piyasadaki yükselişlerden kâr etmeyeceğini, diğer dijital para birimleriyle de yapıldığında ödemelerin direkt nakit paraya çevrileceğini duyurdu.

Ciocca, dijital para birimleriyle ödeme kabul etmenin okulun ileri görüşlülüğü ile ilişki olduğunu söylerken bu durumun teknoloji ve finans dünyasından birçok ebeveyni okula çektiğini aktardı.

Google ve Facebook'ın okullara yakın büyük ofisleri bulunuyor.