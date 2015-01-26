ABD'de binlerce uçak seferi iptal oldu

ABD'nin beklenen kar fırtınası yüzünden binlerce uçak seferi iptal edildi

Başta Massachusetts, New York ve Connecticut eyaletlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle kar kalınlığının 1 metreyi bulabileceği belirtildi. Boston kentindeki Logan Havalimanı’nın, yerel saatle 19:30’dan itibaren gelen ve giden uçak seferine kapatılacağı duyuruldu.

DHA'nın haberine göre, bölgede yaşayanlar Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkili olması beklenen kar fırtınasının tipiye dönüşmesi, yolların kısa sürede kapanmasına neden olacbileceği konusunda uyarıldı. Fırtınanın, kara ve havayolu ulaşımını olumsuz etkileyeceği, elektirik kesintilerine yol açabileceği belirtilerek vatandaşların hazırlıklı olması istendi.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York eyaletinde, Pazartesi akşamı 23:00’dan sonra, görevli ilk yardım araçları dışındaki araçların ana otoyollara çıkmasının yasaklanmasının planlandığını, bazı tren hatlarının da kapatılabileceğini belirtti.