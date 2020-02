ABD'de binlerce öğrenci bireysel silahlanmayı protesto etmek için sokağa çıktı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda çoğu öğrenci 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından ülke genelindeki binlerce öğrenci derslere girmeyerek bireysel silahlanmayı protesto etti.

#ENOUGH (Yeter) etiketiyle düzenlenen ve "Ulusal Okul Boykotu" olarak isimlendirilen eylem çerçevesinde, her kentte öğrencilere saldırıda yaşamını yitiren her bir öğrenci için birer dakika olmak üzere toplam 17 dakika boyunca sınıflardan ayrılarak dersleri boykot etme çağrısı yapıldı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, organizatörler, ülke genelinde aynı anda 3 bine yakın eylemin planlandığını, bunun bugüne kadarki en büyük öğrenci eylemi olduğunu belirtiyor.

Başkent Washington’da da çok sayıda öğrenci Beyaz Saray önünde toplandı. Öğrenciler ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla silah kontrolü düzenlemelerinin bir an önce hayata geçirilmesine desteklerini ifade etti.

New York'ta bazı lise öğrencilerinin, silah yasalarının sıkılaştırılmasını savunan hareketin rengi olan turuncu kıyafetler giyerek Manhattan sokaklarında protesto düzenlediği görüldü.

Eylemde güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) karşıtı sloganlar da atıldı.

Amerikan Kadın Yürüyüşü, Sivil Özgürlükler Birliği ve Viacom Inc gibi sivil toplum kuruluşları ile şirketler de eyleme destek verdi

Viacom, eyleme destek vermek amacıyla bünyesindeki MTV'nin yayınını 17 dakika boyunca durdurdu..

Okul yönetimlerinin eylemlere yaklaşımında farklılıklar dikkat çekti. Bazıları öğrencileri tavır ortaya koymalarından dolayı kutlarken, disiplin cezasıyla tehdit edenler de oldu.

Ancak binlerce öğrenci ülke genelinde sokaklara dökülerek silah kontrolü tedbirlerinin artırılmasına verdikleri önemi gösterdi.

Beyaz Saray dışındaki gösteri sırasında Başkan Donald Trump Los Angeles’ta bulunuyordu.

Bireysel silahlanma konusunda Trump ne düşünüyor?

Florida eyaletinde 14 Şubat'ta bir liseye düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, ülkedeki bireysel silahlanma yasaları yeniden tartışmaya açılmıştı.

Trump Florida'daki saldırının ardından yaptığı ilk açıklamalarda öğretmenleri silahlandırmanın, okullardaki bu tarz toplu katliamların önüne geçebileceğini savunmuştu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör ve temsilciler meclisi üyeleri ile yaptığı toplantıda, bireysel silahlanma konusu ele alan Trump, silah alacaklara uygulanan geçmiş taramasının geliştirilmesini ve tüfek almak için yaş sınırının 18'den 21'e yükseltilmesini talep ediyor. Televizyonlardan da yayınlanan açıklamasında Trump "Silah sahibi olmak isteyenlerin geçmişini çok iyi şekilde araştırmalıyız, bu konuda utangaç olamayız" dedi. Trump, ayrıca siyasilere ülkenin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nden (NRA) "çekinmemelerini" söyledi.

ABD'de silah satın almak ve taşımak anayasal bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor. ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucusu da Cumhuriyetçi Parti.

Ancak son yıllarda artan silahlı saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin de daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açıyor.