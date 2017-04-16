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BBC Türkçe

ABD'de beş yaşındaki çocuk dönen restoranda sıkışarak öldü

Adı açıklanmayan çocuk, masaların arasında gezinirken restoranın dönen kısmıyla duvar arasındaki 10-12 santimetrelik boşluğa sıkıştı

16 Nisan 2017 12:30

ABD'nin Atlanta kentinde, beş yaşındaki bir çocuk dönen restoranda sıkışarak öldü.

Atlanta polisine göre olay Cuma öğleden sonra 72 katlı Westin Peachtree Plaza Hotel'in en üst katında, dönerek müşterilere 360 derecelik kent manzarası sunan Sun Dial adlı restoranda meydana geldi.

Adı açıklanmayan çocuk, masaların arasında gezinirken restoranın dönen kısmıyla duvar arasındaki 10-12 santimeterlik boşluğa sıkıştı.

Görgü tanıklarına göre, çocuğun sıkıştığı fark edilince restoranı döndüren mekanizma derhal durduruldu.

Boşluktan yarım saat sonra kurtarılabilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak kafatası ezilen çocuğun hastanede öldüğü açıklandı.

Olayın ardından restoran kapatıldı.

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