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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de beş eyalette ön seçim heyecanı

ABD'de başkanlık yarışı beş eyalette yapılacak ön seçimlerle devam edecek. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Ben Carson adaylık kampanyasını sonlandırdığını açıkladı.

05 Mart 2016 17:58


Kasımda 58'incisi gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin çıkaracağı adayların belirlendiği ön seçimler bugün devam ediyor. Kansas, Louisiana, Kentucky, Maine ve Nebraska'da ön seçimler yapılacak.

Demokratlar ile Cumhuriyetçi aday adayları Kansas ve Louisiana'da aynı anda seçilirken, Cumhuriyetçiler Kentucky ve Maine'de, Demokratlar ise Nebraska'da sandık başına giderek adaylarını belirlemek için oy kullanacak.

Ön seçimlerde Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump'ın hızla yükselişi kaygılara yol açıyor. Yabancı ve İslam karşıtı söylemleriyle öne çıkan Trump rakiplerini bir bir geride bırakıyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Ben Carson adaylık kampanyasını sonlandırdığını duyurdu. Ancak Carson yarıştan ayrılmasının ardından hangi adayı destekleyeceği konusunda açıklama yapmadı.

Demokratların aday adayı eski dışişleri bakanı Hillary Clinton ise anketlerde rakiplerinin önünde görülüyor.

İki partinin adayları ön seçimlerden sonra belirlenecek.

Genel seçim 8 Kasım 2016'da yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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