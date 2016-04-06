ABD'de başkanlık yarışı; Wisconsin'de zafer Cruz ve Sanders'ın

ABD Başkanlık yarışında ön seçimler devam ederken, Wisconsin eyaletinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi adaylardan Ted Cruz rakibi milyarder işadamı Donald Trump'ı geride bırakarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Demokratlar tarafındaysa, yine ilk sonuçlara göre Bernie Sanders adaylık yarışını önde götüren Hillary Clinton'a karşı üstünlük sağlamayı başardı.

Cumhuriyetçiler arasındaki başkan adaylığı yarışını Donald Trump önde götürmeye devam ediyor. Ancak Trump'ın adaylık için gereken delege sayısına ulaşamama ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.

Trump'ın rakipleri, milyarder işadamının ön seçimlerde yeterli delegeyi toplayamaması halinde düzenlenecek olan parti kurultayında farklı bir adayın Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçileri temsil etmesinin sağlanabileceğini düşünüyor.

Delege sayısının yeterli olmadığı durumlarda düzenlenen parti kurultayında başkan adayını delegeler değil, parti yönetimi belirliyor.

Wisconsin'in Milwaukee kentinde konuşan Ted Cruz, "Bu akşam bir dönüm noktası oldu. Amerikan halkı sesini duyurdu. Kazandık çünkü Cumhuriyetçileri birleştiriyoruz" dedi.

Cruz'un başkan adaylığı için yeterli delege sayısına ulaşması beklenmiyor. Ancak Cumhuriyetçilerin yönetimi Texas Senatörü Cruz'u, partinin başkan adayı olarak görmek istediğini ifade etmiş durumda.

İlk sonuçların gelmesinin ardından konuşan Donald Trump ise alınan yenilgiye karşın Cumhuriyetçi başkan adayı olacağını söyledi ve Ted Cruz'u hedef alarak konuştu.

Trump tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ted Cruz bir kukladan beter. Tam bir Truva atı. Partinin patronları onu başkan adaylığını çalmak için kullanıyor" dendi.

Cumhuriyetçilerin üst düzey isimleri, Trump'ın genel seçimlerde toplumun geneline hitap edemeyen zayıf bir aday olacağı görüşünde.

Yapılan kamuoyu yoklamalarında da Trump'ın kadınlar, Latin Amerika kökenliler ve gençler arasında hiç sempati kazanamadığı görülüyor.

Sanders'tan bir zafer daha

Demokratlar tarafındaki yarışta ise kendisini 'sosyalist demokrat' olarak tanımlayan Bernie Sanders'ın son ön seçimlerde yakaladığı çıkış devam etti.

Sanders'ın ön seçimlerin iki kritik eyaleti New York ve Pennsylvania seçimleri öncesinde önemli bir ivme yakaladığı düşünülüyor.

Ancak ABD'deki siyasi analistler, Hillary Clinton'ın hala yarışı önde götürdüğünü ve aldığı son yenilgilere karşın büyük olasılıkla Demokratların başkan adayı olacağını belirtiyor.