ABD'de başkanlığının 'sürpriz' adayı, 2 günde 10 bin dolar bağış topladı

ABD'de 2016 Başkanlık Seçimi'ne aday gösterilen bir köpek için 48 saat içinde 10 bin dolar bağış toplandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 Başkanlık Seçimi için Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'de aday yarışları sürerken, yarışa sürpriz bir aday dahil oldu.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Tennesseeli bir kişi köpeğini aday gösterip bağış toplamaya başladı. Mildred adlı köpeğin başkanlık kampanyası için 48 saat içinde 10 bin dolar bağış toplandı. Mildred'in kampanyası için tişörtler de bastırıldı.

Mildred adlı köpek, Tennessee'nin Mount Juliet kentindeki kâr amacı gütmeyen Eski Dostlar Köpek Barınağı'nda kalıyor.