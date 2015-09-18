Trump'a 'Obama Müslüman' eleştirisi

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası

etkinliğinde bir katılımcının 'Obama'nın Müslüman olduğu' yönündeki ifadesini düzeltmemesi

tartışmalara yol açtı.

New Hampshire eyaletindeki bir oturumda soruları yanıtlayan Trump, bir katılımcının "Bu

ülkede bir sorunumuz var. Bu sorun Müslümanlar. Başkanımızın da onlardan biri olduğunu

biliyoruz. Biliyorsunuz, o bir Amerikalı bile değil" şeklinde bir ifadenin ardından yönelttiği

soruyu yanıtlamakla yetindi. Göçmenler ve diğer gruplarla ilgili tartışmalı sözleriyle tanınan

Trump'ın bu ifade ile ilgili hiçbir şey söylememesi ve ABD'deki İslami terör kamplarının varlığı

iddiasıyla ilgili sorunun yanıtına geçmesi tepkilere yol açtı.

Demokrat Parti başkan aday adayı Hillary Rodham Clinton, Trump'ın tutumunu Twitter'da

eleştirdi. Clinton, Twitter mesajında 'Donald Trump'ın ABD Başkanı hakkındaki yanlış ifadeleri

ve Müslümanlarla ilgili nefret içeren söylemi kınamaması rahatsız edici ve tamamen yanlış

birşey. Saçmalığa son ver" dedi.

Obama'nın dini tartışması

Obama'nın Müslüman olduğuna dair iddialar, muhafazakar Cumhuriyetçiler arasında aslında

yeni değil. 2008 yılı Ekim ayında Cumhuriyetçi partinin başkan adayı John McCain, bir bayan

taraftarının 'Obama'ya güven olmaz. Çünkü o bir Arap" şeklindeki ifadesine karşı çıkarak,

"Hayır bayan, o gayet saygıdeğer bir aile babası ve vatandaştır. Kendisiyle sadece tesadüfen

farklı görüşlere sahip olduğum biri. Ve bu kampanyanın konusu da bu görüş ayrılıklarıdır" diye

cevap vermişti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın dini ile ilgili bilgisizlik Amerikan halkı arasında oldukça

yaygın. Obama 2011 yılında doğum belgesinin bir kopyasını yayınlamak zorunda kalmıştı. CNN

televizyonunun kısa süre önce yaptırdığı bir ankette, Obama'nın dini ile ilgili soruyu katılanların

yüzde 29'u Müslüman, yüzde 11'i dinsiz ve yüzde 4'ü Katolik olarak yanıtlamış, Protestan

olduğunu sadece yüzde 39'luk kesim bilmişti.