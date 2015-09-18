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Dünya
Deutsche Welle

Trump'a 'Obama Müslüman' eleştirisi

Cumhuriyetçi başkan aday adayı Donald Trump'ın, seçim kampanyası sırasında sarf edilen Obama'nın Müslüman olduğuna dair bir ifadeyi düzeltmemesi tepkilere yol açtı.

18 Eylül 2015 20:00

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası
etkinliğinde bir katılımcının 'Obama'nın Müslüman olduğu' yönündeki ifadesini düzeltmemesi
tartışmalara yol açtı.

New Hampshire eyaletindeki bir oturumda soruları yanıtlayan Trump, bir katılımcının "Bu
ülkede bir sorunumuz var. Bu sorun Müslümanlar. Başkanımızın da onlardan biri olduğunu
biliyoruz. Biliyorsunuz, o bir Amerikalı bile değil" şeklinde bir ifadenin ardından yönelttiği
soruyu yanıtlamakla yetindi. Göçmenler ve diğer gruplarla ilgili tartışmalı sözleriyle tanınan
Trump'ın bu ifade ile ilgili hiçbir şey söylememesi ve ABD'deki İslami terör kamplarının varlığı
iddiasıyla ilgili sorunun yanıtına geçmesi tepkilere yol açtı.

Demokrat Parti başkan aday adayı Hillary Rodham Clinton, Trump'ın tutumunu Twitter'da
eleştirdi. Clinton, Twitter mesajında 'Donald Trump'ın ABD Başkanı hakkındaki yanlış ifadeleri
ve Müslümanlarla ilgili nefret içeren söylemi kınamaması rahatsız edici ve tamamen yanlış
birşey. Saçmalığa son ver" dedi.

Obama'nın dini tartışması

Obama'nın Müslüman olduğuna dair iddialar, muhafazakar Cumhuriyetçiler arasında aslında
yeni değil.  2008 yılı Ekim ayında Cumhuriyetçi partinin başkan adayı John McCain, bir bayan
taraftarının 'Obama'ya güven olmaz. Çünkü o bir Arap" şeklindeki ifadesine karşı çıkarak,
"Hayır bayan, o gayet saygıdeğer bir aile babası ve vatandaştır. Kendisiyle sadece tesadüfen
farklı görüşlere sahip olduğum biri. Ve bu kampanyanın konusu da bu görüş ayrılıklarıdır" diye
cevap vermişti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın dini ile ilgili bilgisizlik Amerikan halkı arasında oldukça
yaygın. Obama 2011 yılında doğum belgesinin bir kopyasını yayınlamak zorunda kalmıştı. CNN
televizyonunun kısa süre önce yaptırdığı bir ankette, Obama'nın dini ile ilgili soruyu katılanların
yüzde 29'u Müslüman, yüzde 11'i dinsiz ve yüzde 4'ü Katolik olarak yanıtlamış, Protestan
olduğunu sadece yüzde 39'luk kesim bilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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