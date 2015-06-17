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Dünya

ABD'de balkon çöktü, 6 İrlandalı hayatını kaybetti

Görgü tanıkları, kazadan önce 13 gencin balkonda eğlendiğini söyledi

17 Haziran 2015 00:20

ABD'de bulunan California Berkeley Üniversitesi civarındaki apartmanın dördüncü katındaki dairede düzenlenen doğum günü partisi sırasında 13 öğrencinin bulunduğu balkon çöktü. Kazada 6 kişinin öldü, 7 kişi ağır yaralandı.

Görgü tanıkları, kazadan önce 13 gencin balkonda eğlendiğini, çevreye yayılan yüksek ses nedeniyle çökme sırasındaki gürültüyü fark edemediklerini söyledi.
 
Yetkililer, hayatını kaybeden öğrencilerin 20'li yaşlarda olduğunu ve Amerika'ya kısa dönem seyahat ve çalışma amaçlı geldiklerini kaydetti.
 

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