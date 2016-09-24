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BBC Türkçe

ABD'de AVM'de saldırı: 4 kadın öldü

ABD'nin Burlington kentinde, bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda dört kadın öldü. Saldırıda bir erkeğin de ağır yaralandığı bilidirildi. Polis, tüfeğiyle kaçan saldırganın fotoğrafını yayımladı.

24 Eylül 2016 14:03

ABD'nin Burlington kentinde, bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda dört kadın öldü. Saldırıda bir erkeğin de ağır yaralandığı bilidirildi.

Polis, tüfeğiyle kaçan saldırganın fotoğrafını yayımladı.

Saldırının ardından "Cascade" adlı alışveriş merkezi ve çevresindeki dükkanlar boşaltıldı.

Saldırının nedeni bilinmiyor.

Polis, Latin Amerika kökenli olduğu tahmin edilen saldırganın saldırıdan sonra otoyola doğru yürürken görüldüğünü duyurdu.

Saldırının Macy's mağazasında gerçekleştiği belirtiliyor.

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