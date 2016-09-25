ABD'de AVM saldırısının zanlısı Türk vatandaşı

ABD polisi, Burlington kentinde Cuma günü bir alışveriş merkezinde tüfeğiyle beş kişiyi öldüren saldırganın Arcan Çetin adlı, Adana doğumlu 20 yaşında bir Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Saldırıdan 24 saat sonra yakalanan Çetin'in Burlington yakınlarındaki Oak Harbor'da yaşadığı ve ABD'de oturma izniyle kaldığı belirtildi.

Çetin'in burada liseye gittiği ve bir süpermarkette çalıştığı belirtiliyor.

FBI, olayın terör bağlantısına olduğuna ilişkin hiçbir veri olmadığını duyurdu.

Polis yetkilileri, zanlının bindiği aracın Oak Harbor'da tespit edildiğini belirtti.

Bir polis memuru, yol kenarında görüp tutukladığı Çetin için "Hiçbir şey söylemedi. Elinde silahı vardı. Zombi gibiydi" dedi.

Polis yetkilileri saldırının nedeniyle ilgili henüz hiçbir bilgileri olmadığını söylediler.

Macy's mağazasında ölen beş kişiden birinin kanseri yenen 16 yaşındaki bir kız olduğu belirtildi.