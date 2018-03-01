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Dünya

ABD'de askeri üsse zehirli zarf gönderildi: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Fort Myer-Henderson Askeri Üssü'ne gönderilen ve içinde bilinmeyen bir madde bulunan zarfın açılmasının ardından 11 kişi rahatsızlandı

01 Mart 2018 02:07

ABD’nin Virginia eyaletindeki askeri üsse içinde ne olduğu henüz tespit edilemeyen bir maddenin bulunduğu bir zarf gönderildi. Zarftaki madde nedeniyle 11 kişi rahatsızlandı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Fort Myer-Henderson Askeri Üssü’ne gönderilen ve içinde bilinmeyen bir madde bulunan zarfın açılması nedeniyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlk açıklamalarda hastaneye kaldırılan üç kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Bu kişilerin durumunun daha sonra iyiye gittiği açıklandı.

CNN televizyonu, zarfla temas eden bir topçu çavuşu, bir onbaşı ve bir albayın ellerinde ve yüzlerinde yanma olduğunu, bir kişide ise burun kanaması görüldüğünü kaydetti.

Tehlikeli madde birimi ekipleri, Deniz Kuvvetleri Kriminal Soruşturma Servisi (NCIS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili ortak soruşturma başlattı. Zarf, testlerden geçirilmek üzere laboratuvara gönderildi.

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