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Dünya

ABD'de askeri üsse saldırı: 4 ölü

ABD'nin kuzeybatısındaki Parkland'da bir askeri üs yakınlarında 4 polise ateş açıldığı bildirildi.

29 Kasım 2009 02:00

ABD'nin kuzeybatısındaki Parkland'da bir askeri üs yakınlarında 4 polise ateş açıldığı bildirildi. Saldırıya uğrayan 4 polis öldü.

Amerikan Fox News kanalındaki haberde, Parkland'de bir askeri üs yakınlarında 4 polise ateş açan 2 saldırganın kaçtığı belirtildi.

Yerel KOMO News, yetkililere dayanarak verdiği haberde ise Amerikan Hava Kuvvetlerine ait McChord üssü yakınlarındaki Forza Coffee'de üniformalarıyla oturan 4 polisin açılan ateş sonucu öldüğünü duyurdu.

Bölge şerifinin sözcüsü ise “4 polise ateş açıldığını doğrulayabilirim” demekle yetindi ve polislerin ölüp ölmediğini söylemedi. Olayın, Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde 13 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden bir ay geçmeden düzenlendiğine dikkati çekildi.

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