T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'de askeri tesislere çifte saldırı

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri tesisleri hedef alan saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2015 11:28


Olay, Tennessee eyaletindeki Chattanooga kentinde meydana geldi. Donanmaya ait iki tesis, bir silahlı saldırgan tarafından basıldı. 4 deniz piyadesini öldüren saldırgan, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

ABD medyası, saldırganın adını Mohammod Youssuf A. olarak duyurdu. Haber ajansları, Kuveyt-Ürdün kökenli saldırganın ABD'de yetiştiğini, mühendislik eğitimi alan saldırganın mali durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olayın ardından ABD genelinde başta askeri tesisler olmak üzere kamu binalarında alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Savcı Bill Killian, terör ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Obama'nın açıklaması

Saldırıyla ilgili ABD Başkanı Barack Obama da bir açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Obama, "Her türlü silahlı saldırının ciddiye alındığını" söyledi.

Chattanooga Belediye Başkanı Andy Berke, Tennessee eyaleti valisi Bill Haslam ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Berke, "trajik bir gün yaşandığını" kaydetti.

ABD'nin askeri üsleri zaman zaman silahlı saldırılara sahne oluyor. ABD'nin Fort Hood askeri üssünde geçen yıl bir saldırgan yarı otomatik bir tüfekle etrafa ateş açarak 3 kişinin ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD TennesseeTennesseeChattanoogaMohammod YoussufKuveyt-ÜrdünABDBill KillianABD Başkanı Barack ObamaObamaBelediye Başkanı Andy Berke TennesseeBill HaslamBaşkanı BerkeFort HoodDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24