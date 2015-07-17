ABD'de askeri tesislere çifte saldırı



Olay, Tennessee eyaletindeki Chattanooga kentinde meydana geldi. Donanmaya ait iki tesis, bir silahlı saldırgan tarafından basıldı. 4 deniz piyadesini öldüren saldırgan, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

ABD medyası, saldırganın adını Mohammod Youssuf A. olarak duyurdu. Haber ajansları, Kuveyt-Ürdün kökenli saldırganın ABD'de yetiştiğini, mühendislik eğitimi alan saldırganın mali durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olayın ardından ABD genelinde başta askeri tesisler olmak üzere kamu binalarında alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Savcı Bill Killian, terör ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Obama'nın açıklaması

Saldırıyla ilgili ABD Başkanı Barack Obama da bir açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Obama, "Her türlü silahlı saldırının ciddiye alındığını" söyledi.

Chattanooga Belediye Başkanı Andy Berke, Tennessee eyaleti valisi Bill Haslam ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Berke, "trajik bir gün yaşandığını" kaydetti.

ABD'nin askeri üsleri zaman zaman silahlı saldırılara sahne oluyor. ABD'nin Fort Hood askeri üssünde geçen yıl bir saldırgan yarı otomatik bir tüfekle etrafa ateş açarak 3 kişinin ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.