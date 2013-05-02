ABD'de artesi gün hapında yaş sınırı 15’e düştü

ABD'de istenmeyen gebelikleri önlemek için cinsel ilişkiden sonraki 72 saat içerisinde alınan "ertesi gün" hapında yaş sınırı 15'e düşürüldü. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aldığı bu karardan önce hapı "reçetesiz" sadece 17 yaş ve üstü kadınlar satın alabiliyordu. Daha küçüklerin hapı alabilmesi için doktor izni gerekiyordu.

Yeni düzenlemeden önce gebeliği önleme konusundaki güvenilirliği yüzde 89 olan haplar eczanelerde göz önüne konulamıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bundan böyle ertesi gün hapları, prezervatif ve doğum kontrol haplarının yanındaki raflarda yerini alacak.

ABD'de federal bir yargıç 7 Nisan'da ertesi gün hapının ilacın her yaştan kızlara reçetesiz verilmesi gerektiğine hükmetmişti. ABD Bölge Yargıcı Edward Korman, 12 yıl önce başlatılan ve Obama yönetiminin muhafazakarları kızdırmamak için değiştirmediği bu politikanın sonlandırmasına karar vermişti.

FDA ise aldıkları kararın, Başkan Barack Obama'yı yaş sınırını 17'de tuttukları için topa tutan Korman'ın hukuki mücadelesinden "bağımsız" olduğunu açıkladı.



'Yaş sınırı tamamen kaldırılsın'



ntvmsnbc'nin Habertürk’e dayandırdığı haberine göre, yaş sınırının kaldırılması için mücadele eden kadın örgütleri FDA tarafından atılan adımın yeterli olmadığını, yaş sınırı olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu. Muhafazakarlar ise kararı "Küçücük kızları cinselliğe itiyorlar" diyerek eleştirdi.

Hapları almak isteyenlerin 15 yaş veya üzerinde olduklarını bir kimlik belgesiyle kanıtlaması gerekiyor. ABD'de kimlik yerine en çok kullanılan belge olan ehliyetlerin 16 yaşında çıkarılabilmesi de kadın örgütlerine göre sorun oluşturabilir. Ertesi gün hapı Türkiye'de de satılıyor.

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinde genel ya da lokal anesteziyle yapılan kürtaja gerek kalmadan istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için çalışma başlatmıştı. Bakanlığın çalışmalar kapsamında istenmeyen gebelikler için ücretsiz ertesi gün hapı dağıtması gündeme gelmişti.