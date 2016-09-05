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Sağlık

ABD’de antibakteriyel sabunlar yasaklandı

Antibakteriyel sabunların normal sabunlardan farkı olmadığına dair iddialar 5 yıldır dile getiriliyordu

05 Eylül 2016 21:34

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), antibakteriyel sabunların üretim ve satışını yasakladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), “yararından çok zararı” olduğu gerekçesiyle antibakteriyel sabunların üretim ve satışını yasakladı.

Kararda üretici firmaların bu sabunların bakteri ve mikropların bertaraf edilmesinde diğerlerinden daha etkin olduğunu kanıtlayamaması gösterildi.

FDA direktörü Dr. Janet Woodcock, “Gerçekte bazı veriler antibakteriyel malzemenin uzun vadede daha zararlı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Antibakteriyel sabunların normal sabunlardan farkı olmadığına dair iddialar 5 yıldır dile getiriliyordu.

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